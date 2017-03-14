Сергей Свинин назначен на должность сити-менеджера Кировска

14 Марта 2017 года, 11:40

КИРОВСК/ 14 марта/ БИ-ПОРТ — Главой администрации Кировска назначен Сергей Свинин. Ранее он исполнял обязанности главы администрации.

Как сообщили «Би-порту» в аппарате Совета Депутатов Кировска, решение о назначении Свинина было принято на сегодняшнем заседании Совета Депутатов Кировска. Вторым кандидатом на должность стал руководитель комитета по управлению муниципальной собственностью администрации Алексей Кувшинов. Сообщается, что депутаты единогласно поддержали кандидатуру Свинина.

Напомним, что предыдущая глава администрации Кировска Мария Бородина занимала должность с августа прошлого года и подала в отставку в декабре. Ранее эту должность занимала нынешний заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк.

Фото: hibinform.ru