Пилот разбившегося над Черным морем Ту-154 управлял самолетом до момента столкновения

14 Марта 2017 года, 13:42

СОЧИ/ 14 марта/ БИ-ПОРТ – Специалисты завершили техническую часть расследования крушения самолета ТУ-154 над Черным морем. Они сделали вывод, что борт находился под полным контролем командира экипажа Романа Волкова. Версия об ошибке экипажа озвучивалась еще в декабре прошлого года.

«После опросов немногочисленные свидетели ночной катастрофы, заявили экспертам: следовавший в Сирию ТУ-154 не падал и не пикировал после взлета, а как бы приводнился на поверхность моря. Этот маневр оказался роковым для 92 находившихся на его борту человек: машина от удара развалилась на куски, которые сразу затонули», – передает «Коммерсант».

Причину странного поведения летчика пытаются установить в Министерстве обороны по административной линии, в частности изучается медицинская карта пилота, результаты прохождения им психологических тестов, опрашивают инструкторов, а также выясняют, правильно ли был организован отдых экипажа перед рейсом. Набирая высоту в темноте, над морем, пилот мог визуально не контролировать положение машины.

«Стоит отметить, что в самом Минобороны версию о возможной ошибке отвергают. Во всех сообщениях ведомства многократно говорилось об опытности и безупречном послужном списке членов разбившегося экипажа», – подчеркивают в издании.

Напомним, 25 декабря самолёт, вылетевший из Сочи на военную базу Хмеймим, потерпел крушение. Фрагменты воздушного судна были обнаружены в двух километрах от берега.

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ