7,7 млрд рублей перечислили в бюджет налогоплательщики Мурманской области

14 Марта 2017 года, 12:57

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 марта/ БИ-ПОРТ — Тенденция роста налоговых поступлений сохраняется в Мурманской области. Как сообщают в Федеральной налоговой службе, за два месяца 2017 года в консолидированный бюджет Российской Федерации от всех налогоплательщиков Мурманской области перечислено 7,7 млрд рублей. Этот показатель на 19,6% или на 1,2 млрд рублей выше поступлений соответствующего периода 2016 года.

В ведомстве отмечают, что по сравнению с январем-февралем прошлого года показатели поступления налога на прибыль выросли на 1,5 млрд рублей — почти в 3 раза — и составили 2,3 млрд рублей. По налогу на доходы физических лиц поступления выросли на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составили 3,3 млрд рублей. Кроме того, сохраняется положительная динамика и по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами, а также по налогам на имущество.

При этом 77% собранных налогов осталась на территории Мурманской области. В консолидированный бюджет Мурманской области за январь-февраль 2017 года поступило 5,9 млрд рублей, что на 27,5% или на 1 281 млрд рублей выше уровня аналогичного периода 2016 года.

Доходы областного бюджета за счет налоговых поступлений по итогам двух месяцев 2017 года составили 4,6 млрд рублей, что на 37% выше уровня поступлений в январе-феврале 2016 года. Объем налоговых поступлений в местные бюджеты в январе-феврале 2017 года составил 1,3 млрд рублей, что на 3% или на 42 млн рублей выше уровня поступлений января-февраля 2016 года. Кроме того, за два месяца текущего года поступило 4,7 млрд рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование.