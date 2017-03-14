Экипаж подлодки «Обнинск» в рамках учений отработал преодоление минных заграждений

14 Марта 2017 года, 14:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 марта/ БИ-ПОРТ — Экипаж атомной подводной лодки «Обнинск» в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море выполнил учебно-боевые задачи по преодолению минных заграждений, сообщили «Би-порту» в пресс-службе Северного флота.

В ходе учения подводники работали совместно с экипажами базовых тральщиков Кольской флотилии разнородных сил «Ельня» и «Котельнич», которые осуществляли траление фарватера. Подводной лодке необходимо было пройти в надводном положении на определённой дистанции с заданной скоростью за тралами, при этом экипажи всех кораблей выполняли задачи на боевых постах, согласно расписанию по учебной тревоге в готовности к действиям по борьбе за живучесть по внезапным вводным, в том числе в случае боевых повреждений корпуса и поступления воды в отсек.

Проводка надводных кораблей и подводных лодок за тралами является одним из основных элементов подготовки экипажей при выполнении задач в мор, который применяется при обеспечении безопасного выхода боевых кораблей из пунктов базирования и развертывания сил флота в море.