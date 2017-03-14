Годовщину присоединения Крыма к России в Мурманске отметят народными гуляньями

14 Марта 2017 года, 14:12

МУРМАНСК/ 14 марта/ БИ-ПОРТ — 18 марта в сквере на Пяти Углах в Мурманске состоится народное гулянье в честь трёхлетней годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

В 14:00 начнется праздничный концерт с участием творческих коллективов Мурманска и области, а примерно в 15:40 начнётся флешмоб «Крым – Россия, навсегда!», в котором смогут принять участие все горожане и гости города. Финалом праздника станет коллективное исполнение песни, в небо полетят шары цветов российского флага.

Кроме того, с 13:00 до 18:00 в сквере будут работать торговые ряды, где гости праздника смогут приобрести сувенирную продукцию, горячий чай и выпечку.

Напомним, что Крым вошёл в состав Российской Федерации 18 марта 2014 года — в этот день был подписан договор между Россией и Крымом о принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов. Мероприятия в честь этого события будут проходить в Мурманске уже в третий раз, в прошлом году на митинг вышло порядка 500 человек.