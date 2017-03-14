В Карелии за право восседать в кабинете спорят экс-министр и новый директор

14 Марта 2017 года, 14:40

КАРЕЛИЯ/ 14 марта/ БИ-ПОРТ – Генеральный директор лесопромышленной компании «Кареллеспром» Николай Раскатов не может попасть в собственный кабинет. На последнем заседании акционеры холдинга не поддержали решение совета директоров о назначении новым директором бывшего министра экономического развития и промышленности Карелии Олега Арминена, и поэтому на руководящую должность был назначен Раскатов.

«Как удалось выяснить, гендиректор Николай Раскатов действительно не может занять свое кресло, потому что в его кабинете забаррикадировался другой человек, которому было отдано распоряжение дежурить в кабинете», – передает «Губернiя Daily».

В адрес прокуратуры республики направлено обращение с просьбой вмешаться в сложившуюся ситуацию.

Фото: karellesprom.ru