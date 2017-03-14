Студенты НАО повторят путь оленно-транспортных батальонов времён войны

14 Марта 2017 года, 15:11

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 марта/ БИ-ПОРТ – Студенты высших учебных заведений Ненецкого автономного округа вышли на лыжах из Нарьян-Мара в Архангельск, чтобы повторить путь одного из оленно-транспортных батальонов. За две недели им предстоит преодолеть более 500 километров, а ключевыми точками маршрута станут поселки Несь, Коткино и Нижняя Пеша, где происходило формирование эшелонов. В пресс-службе окружной администрации сообщили, что это самая масштабная акция за всю историю существования патриотического клуба «Белый медведь», который был создан в 2009 году. В планах участников рассказать о подвиге земляков, их вкладе в Великую Победу.

Завершится проект встречей с членами аналогичного клуба в Архангельске. Возвращение в Нарьян-Мар намечено на 31 марта.

Фото: nexplorer.ru