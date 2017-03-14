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Главная » НОВОСТИ » Мир празднует день числа «Пи»
 
 
 
 
14 Марта 2017 года, 15:28

Мир празднует день числа «Пи»


МИР/ 14 марта/ БИ-ПОРТ — Сегодня во всем мире отмечается день числа «Пи». Почему это число до сих пор изучают, при этом считая мистическим, рассказал в эфире радио «Sputnik» математик, профессор, ведущий научный сотрудник Математического института имени В.А. Стеклова РАН института им. Стеклова Александр Буфетов.

«Исследования очень многих математиков были связаны, так или иначе, со свойствами числа «Пи». Задача вычисления площади круга — это совершенно практическая задача. Она возникла из самых простых геометрических соображений, из соображений измерительной практики», - считает Буфетов.

По мнению учёного, свойства числа «Пи» уже несколько веков интересуют математиков.

«Нет такого уравнения, которому число «Пи» удовлетворяет. И это получилось доказать только в самом конце ХIХ века. Это показывает, что каждое приближение, которое находили, с одной стороны, в любом случае окажется не точным. А с другой стороны, число «Пи» можно необычно точно приближать рациональными числами», - говорит профессор.

Однако несмотря на то, что мистическое число исследуют уже тысячелетия, загадки у константы ещё остались.

«Есть гипотеза, к которой, кажется, не видно никаких подходов. Она состоит в том, что цифры числа «Пи», 3,14 и т. д. образуют случайную последовательность, в которой невозможно обнаружить никакой закономерности», - утверждает Буфетов.

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