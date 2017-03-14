Заполярные учёные расскажут о царстве грибов

МУРМАНСК/ 14 марта/ БИ-ПОРТ — В Мурманской областной научной библиотеке пройдет очередная лекция специалистов Кольского научного центра Российской академии наук в рамках лектория «Край, в котором я живу».
Темой лекции станет царство грибов. Подробнее о грибах слушателям лектория расскажет кандидат биологических наук, научный сотрудник Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН, член Русского ботанического общества и Санкт-Петербургского микологического общества Юлия Химич.
Лекторий состоится в конференц-зале Мурманской областной научной библиотеки 18 марта 2017 года. Начало мероприятия – в 15:00.