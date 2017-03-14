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Главная » НОВОСТИ » Марина Ковтун пообещала открыть Нахимовское училище и стала цитируемым губернатором-блогером
 
 
 
 
14 Марта 2017 года, 16:20

Марина Ковтун пообещала открыть Нахимовское училище и стала цитируемым губернатором-блогером


РОССИЯ/ 14 марта/ БИ-ПОРТ — Компания «Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за февраль 2017 года

В рейтинг вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги, для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.

Лидерами списка стали глава Чечни Рамзан Кадыров, мэр Москвы Сергей Собянин, а также глава Татарстана Рустам Минниханов.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун заняла в рейтинге 19 место, её индекс составил 2,1. СМИ процитировали сообщение главы региона в Twitter, в котором она пообещала открыть в Мурманске Нахимовское училище.

Ещё один бывший мурманчанин - Рамазан Абдулатипов - занял восьмое место. Глава Дагестана сообщил в Instagram, что «все диверсионно-террористические группы, действовавшие на территории Дагестана, фактически ликвидированы».

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  • Что только не делают, лишь бы не работать )
  • Открыть она не может, т.к. училище уже есть. А вот какое она имеет отношение к стройке филиала, если это по ведомству Шойгу?
 
 
 
 
 
 
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