Учения по спасению людей на море «Баренц» пройдут в 18-й раз

14 Марта 2017 года, 16:13

МУРМАНСК/ 14 марта/ БИ-ПОРТ – 31 мая на границе России и Норвегии в Варангер-фьорде в 18-й раз пройдут учения «Баренц». Они проводятся раз в год на основании соглашения между правительствами двух стран. В 2017 году руководство учениями осуществляет российская сторона.

Учения 2017 года получились гораздо масштабнее, чем в предыдущие годы – никогда ранее в них не было задействовано столько сил и средств, рассказал сегодня журналистам начальник морского спасательного координационного центра Мурманск Пётр Герасун.

«Ожидается, что кроме спасательных судов, вертолётов и прочих средств в мероприятиях будут задействованы сразу три самолёта», - рассказал Герасун.

С российской стороны в учениях будут участвовать Морская спасательная служба, Экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ, Северный флот, Пограничное управление ФСБ по западному арктическому району и МСКЦ Мурманск. С норвежской стороны примут участие береговая администрация, объединённый спасательный координационный центр Северной Норвегии и береговая охрана.

«Баренц-2017» традиционно будут состоять из двух эпизодов: поиск и спасение людей, терпящих бедствие в море, и ликвидация разлива нефтепродуктов. По легенде в плохую погоду судно терпит бедствие - в машинном отделении судна возник пожар и требуется эвакуация более 400 человек.