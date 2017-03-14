В России объявлен открытый набор в отряд космонавтов

РОССИЯ/ 14 марта/ БИ-ПОРТ – «Роскосмос» начал открытый набор в отряд космонавтов для осуществления первых полетов на Луну, предполагается сформировать команду от шести до восьми человек. По сообщению пресс-службы госкорпорации, конкурсантам предстоит пройти несколько этапов отбора: на профессиональную пригодность, по комплексу медицинских обследований, психологических качеств и физической подготовленности. Космонавтом сможет стать гражданин России не старше 35 лет с высшим образованием по инженерным, научным или летным специальностям и имеющий опыт работы.