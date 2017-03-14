КГМК продолжает модернизацию системы управления обогатительной фабрики

14 Марта 2017 года, 18:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 марта/ БИ-ПОРТ — Обогатительная фабрика Кольской ГМК получит новую автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУ ТП).

Как сообщают в пресс-службе компании, аппаратный комплекс действующей АСУ ТП устарел, а производитель основного оборудования прекратил выпуск запасных частей, из-за чего возникла вероятность нештатных ситуаций, вплоть до остановки производства.

Модернизация системы управления проводится поэтапно — в конце 2016 года современное было установлено на пульпонасосной станции, сейчас же специалисты приступили к обновлению системы управления трёх секций флотации. Кроме того, в планах компании — усовершенствование системы управления процессом измельчения, а также интеграция локальных систем управления в единую информационную систему обогатительной фабрики. Завершить модернизацию АСУ ТП планируется до конца 2018 года.

Обновление автоматизированной системы управления позволит КГМК повысить надежность технологического процесса обогатительной фабрики, а также обеспечит возможность более гибких подходов в случае необходимости изменения технологических алгоритмов. Новая АСУ ТП сможет развиваться как минимум в течении 10 лет за счет увеличения количества информационных сигналов, возможности закупа запасных частей, технической поддержки производителей аппаратного и программного обеспечения.