Мурманск: прогноз отключений на 15 марта

14 Марта 2017 года, 21:26

МУРМАНСК/ 14 марта - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 15 марта.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 9 ЧАСОВ 13 МАРТА ДО 16 ЧАСОВ 15 МАРТА ул. Зеленая, 82

пр. Кольский, 72, 76, 78, 172

С 9 ЧАСОВ 15 МАРТА ДО 16 ЧАСОВ 17 МАРТА проезд Молодежный, 3, 5

ул. Марата, 18, 20

ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

10.00 – 15.00 ул. Капитана Буркова, 13

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 ул. Гагарина, 4

ул. Буркова, 25

ул. Свердлова, 16/9

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 15.00 ул. Книповича, 40, 42, 44

ул. Новое Плато, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 16



О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.