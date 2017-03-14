Мурманск: прогноз отключений на 15 марта

МУРМАНСК/ 14 марта - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 15 марта.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
С 9 ЧАСОВ 13 МАРТА ДО 16 ЧАСОВ 15 МАРТА ул. Зеленая, 82
пр. Кольский, 72, 76, 78, 172
С 9 ЧАСОВ 15 МАРТА ДО 16 ЧАСОВ 17 МАРТА проезд Молодежный, 3, 5
ул. Марата, 18, 20
ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
10.00 – 15.00 ул. Капитана Буркова, 13
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00 ул. Гагарина, 4
ул. Буркова, 25
ул. Свердлова, 16/9
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 15.00 ул. Книповича, 40, 42, 44
ул. Новое Плато, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 16
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.