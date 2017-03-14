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Главная » НОВОСТИ » УФАС возбудило дело против «Мурманэнергосбыт» за выставление двойных счетов в Кандалакше
 
 
 
 
15 Марта 2017 года, 08:20

УФАС возбудило дело против «Мурманэнергосбыт» за выставление двойных счетов в Кандалакше


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 марта/ БИ-ПОРТ — Мурманское УФАС возбудило дело в отношении АО «Мурманэнергосбыт» за взимание платы за услугу отопления с жителей Кандалакши по признакам нарушения федерального закона о защите конкуренции».

Поводом явилось начисление и взимание платы за услугу отопления с граждан, являющихся собственниками или нанимателями помещений, в установленном порядке переведенных на обогрев с помощью электрической энергии, что привело к ущемлению неопределенного круга лиц.

Напомним, что Кандалакша стала «пилотным» городом для осуществления перевода жилых домов ещё в 2006 году. Все расходы по осуществлению проекта на себя взяла «Кандалакшская горэлектросеть», переустройство было согласовано с органами местного самоуправления и проведено в соответствии с действовавшим на тот момент законодательством. Сейчас в Кандалакше насчитывается порядка 500 таких квартир. Однако через год после реализации проекта выяснилось, что переустройство отдельных квартир с центрального отопления на электрообогрев было произведено с нарушением целого ряда действующих нормативных и правовых актов, работы были выполнены без надлежащих согласований и разрешений, а сам переход в целом рассматривался как небезопасный.

Жители Кандалакши, продолжавшие получать квитанции за теплоснабжение, которым они фактически не пользовались, вышли на митинги с требованием пересмотреть выставление счетов за центральное отопление и произвести перерасчет накопившихся долгов. Впервые подобный митинг состоялся в прошлом году, однако его проведение не принесло результатов.

В этом году жители Кандалакши вновь вышли на улицы и потребовали разрешения проблемы. За день до митинга Мурманэнергосбыт приостановил выставление счетов за отопление в домах, переведенных на электрообогрев. На митинг вышло порядка 150 человек, итогом собрания стало требование граждан прекратить выставлять им счета за центральное отопление, а по накопившимся долгам сделать перерасчёт.

Дело будет рассмотрено антимонопольной службой 30 марта.

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