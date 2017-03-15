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Главная » НОВОСТИ » В губе Андреева начала работать приемочная комиссия
 
 
 
 
15 Марта 2017 года, 08:40

В губе Андреева начала работать приемочная комиссия


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 марта/ БИ-ПОРТ - В губе Андреева приступила к работе приемочная комиссия, созданная распоряжением Госкорпорации «Росатом». На площадке СЗЦ «СеврРАО» членам комиссии предстоит проверить соответствие главного объекта инфраструктуры по обращению с ОЯТ – здания-укрытия блоков сухого хранения (БСХ) требованиям проектной документации и его готовность к эксплуатации. Об этом «Би-порту» сообщили в Федеральном центре ядерной и радиационной безопасности.

С 15 по 17 марта делегация Европейского банка реконструкции и развития посетит губу Андреева для оценки текущего состояния комплекса по обращению с ОЯТ и РАО.

«Здание-укрытие БСХ - это высокотехнологичный комплекс, отвечающий всем требованиям безопасности, внутри которого находятся около 22 тысяч сборок ОЯТ. Его возведение   - государственная задача, с которой мы должны справиться в срок, чтобы в июне текущего года начать вывоз отработавшего топлива», - рассказал Андрей Голиней, генеральный директор АО ФЦЯРБ.

После приемки Здания-укрытия емкостей БСХ и ввода его в эксплуатацию начнется полномасштабный вывоз топлива из губы Андреева.

Фото: Российское атомное сообщество

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