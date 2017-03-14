Рынок табака будет подконтролен Росалкогольрегулированию

15 Марта 2017 года, 09:50

РОССИЯ/ 15 марта/ БИ-ПОРТ — Росалкогольрегулирование (РАР) подготовило проект указа президента о преобразовании службы в Росалкогольтабакрегулирование.

Чиновники РАР написали проект указа президента с заголовком «Вопросы регулирования алкогольного и табачного рынков», сообщают «Известия». Как следует из проекта, служба по регулированию алкогольного рынка преобразуется в службу по регулированию алкогольного и табачного рынков. На нее также возлагаются функции по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере.

Из проекта указа также следует, что выработка и реализация госполитики, а также нормативно-правовое регулирование в сфере производства и оборота табачной продукции передаются от Минсельхоза Минфину.

Документ разработан в рамках реализации поручения правительства от 21 февраля и выполнения указания президента от 16 февраля — в тот день состоялась встреча президента Владимира Путина с вице-премьером Александром Хлопониным. На ней президент поставил резолюцию «Согласен» на письме с предложением вице-премьера передать вопросы госрегулирования табачной отрасли от Минсельхоза Минфину, а РАР наделить полномочиями по контролю за производством и оборотом табачной продукции.

Для реформы, по мнению Хлопонина, существует как минимум три причины: во-первых, рост акцизов на табачную продукцию в России и отсутствие единой акцизной политики в ее отношении в государствах-членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это создает условия для увеличения нелегального оборота контрафактных и контрабандных табачных изделий. Кроме того, в России на сегодняшний день отсутствует компетентное ведомство, занимающееся исключительно курированием табачной отрасли. Кроме того, опыт мировых практик говорит о централизации госрегулирования табачной и алкогольной отраслей.

Хлопонин полагает, что одной из форм учета и дальнейшего контроля табачной отрасли может стать фиксация информации в единой государственной автоматизированной системе (ЕГАИС). При этом глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин подчеркнул, что правительство, помимо фиксации в ЕГАИС, рассматривает в качестве формы котнтроля маркировку продукции по аналогии с чипированием в меховой отрасли.

Участники рынка, однако, не видят смысла в создании системы контроля табачной отрасли.

«Производитель и потребитель незаконной продукции находятся вне официальной информационной системы отслеживания, поэтому эффективность ее введения с точки зрения борьбы с контрафактом не вполне очевидна», - считает заместитель гендиректора по связям с госорганами «Imperial Tobacco Sales and Marketing» Андрей Рогов.

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