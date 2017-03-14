Глава Роспотребнадзора: люди стали чаще обращаться для защиты своих прав

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
26 апреля: Наргиз в Мурманске с программой «Вдвоём» 26 апреля: Наргиз в Мурманске с программой «Вдвоём»
Филармония приглашает 8 апреля на концерт «Фонограф-Дебют» Филармония приглашает 8 апреля на концерт «Фонограф-Дебют»
Стрелковый клуб «Кречет» приглашает 18 марта на охотничий биатлон Стрелковый клуб «Кречет» приглашает 18 марта на охотничий биатлон
В Мурманском индустриальном колледже очередной День открытых дверей В Мурманском индустриальном колледже очередной День открытых дверей
Туры выходного дня в Центре отдыха «Огни Мурманска» Туры выходного дня в Центре отдыха «Огни Мурманска»
 
 

Видеоновости16+

«ВОВРЕМЯ»: точка невозврата или как сохранить приемные семьи?
 
 
 
 

Курсы валют 15.03.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
71,4935
-0,7134
1 USD
Доллар США
58,9540
-0,1787
1 EUR
Евро
62,7447
-0,5214
10 NOK
Норвежских крон
68,6166
-0,3581
10 SEK
Шведских крон
65,8314
-0,0326
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

5.2 м/с
давление 734.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

 
 
 
 

Выбор редакции

Териберка и Туманный отрезаны от цивилизации больше суток
15 Марта 2017, 09:33
Териберка и Туманный отрезаны от цивилизации больше суток
Марина Ковтун пообещала открыть Нахимовское училище и стала цитируемым губернатором-блогером
14 Марта 2017, 16:20
Марина Ковтун пообещала открыть Нахимовское училище и стала цитируемым губернатором-блогером
Учения по спасению людей на море «Баренц» пройдут в 18-й раз
14 Марта 2017, 16:13
Учения по спасению людей на море «Баренц» пройдут в 18-й раз
Годовщину присоединения Крыма к России в Мурманске отметят народными гуляньями
14 Марта 2017, 14:12
Годовщину присоединения Крыма к России в Мурманске отметят народными гуляньями
 
 
 
 

Самое читаемое

Учения по спасению людей на море «Баренц» пройдут в 18-й раз
14 Марта 2017, 16:13
В Карелии за право восседать в кабинете спорят экс-министр и новый директор
14 Марта 2017, 14:40
Марина Ковтун пообещала открыть Нахимовское училище и стала цитируемым губернатором-блогером
14 Марта 2017, 16:20
Общественный транспорт Мурманска пополнился двумя новыми троллейбусами
14 Марта 2017, 17:15
Сергей Свинин назначен на должность сити-менеджера Кировска
14 Марта 2017, 11:40
Наргиз представит в Мурманске новую программу «Вдвоём»
14 Марта 2017, 14:55
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » Глава Роспотребнадзора: люди стали чаще обращаться для защиты своих прав
 
 
 
 
15 Марта 2017 года, 10:20

Глава Роспотребнадзора: люди стали чаще обращаться для защиты своих прав


РОССИЯ/ 15 марта/ БИ-ПОРТ — Сегодня во всём мире отмечается День прав потребителей. О сложностях, которые возникают в сфере защиты потребительских прав, «Известиям» рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мир постоянно меняется, и сегодня больше 60% жалоб приходится не столько на товары, сколько на всевозможные услуги — от услуг ЖКХ до услуг медицинских, образовательных и финансовых. Изменилась и сама форма услуги», - считает Попова.

По мнению главы ведомства, за последние годы потребительское самосознание претерпело значительные изменения: люди стали чаще обращаться в Роспотребнадзор для защиты своих прав.

«Если в начале 1990-х в госорганы по защите прав потребителей ежегодно обращалось всего 15 тысяч человек, то в 2016-м это число перевалила за 700 тысяч. За последние шесть лет ежегодное количество обращений в Роспотребнадзор выросло вдвое, а в общей сложности за последние шесть лет мы рассмотрели 3,7 млн обращений», - говорит Попова.

Однако сейчас, с развитием новых технологий и трансграничной торговли, ведомство столкнулось с проблемой защиты прав потребителей в сфере электронной коммерции. Новые сложности потребовали разработки совершенно новых механизмов защиты потребителей и межстранового сотрудничества.

Для решения этой задачи, по примеру мирового опыта, в прошлом году Роспотребнадзор создал государственный информационный ресурс в области защиты прав потребителей, аккумулирующий информацию обо всех судебных делах по защите прав потребителей, контактные данные всех организаций, работающих в этой сфере. Кроме того, на портале размещаются бесплатные образцы претензий и исковых заявлений.

«Еще одна проблема сегодняшнего дня — качество оказания финансовых услуг в России. Нерешенными остаются проблемы, связанные с закредитованностью населения, неработающими механизмами цивилизованного банкротства, отсутствием простых и доступных механизмов альтернативного разрешения споров. Доля удовлетворенных судом исков по защите прав потребителей достаточно высока — 85–90% всех исков решаются в пользу потребителя, но в сфере финансовых услуг этот показатель всего 38%», - считает глава Роспотребнадзора.

По словам Поповой, за последние два с половиной года объем гражданских дел о защите прав потребителей финансовых услуг вырос в 2,2 раза. Подобный прирост рано или поздно может «парализовать» судебную систему. Поэтому, по мнению главы ведомства, поддержки и внимания требуют различные общественные и государственные инициативы, связанные с развитием институтов альтернативного разрешения споров.

«Особое значение в этих условиях приобретает потребительское образование. Новой вехой развития национальной системы защиты прав потребителей Роспотребнадзор видит развитие информационных систем и использование возможностей, связанных с дистанционными и интерактивными коммуникациями с потребителем, повышение уровня правового и потребительского просвещения граждан», - полагает Попова.

Фото: novopol.ru

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Две группы закрыты в детских садах Ловозерского района из-за ОРВИ и гриппа
2.
Одна из групп кировского детского сада закрыта на карантин после вспышки кишечной инфекции
3.
Работодателей обяжут приспособиться под беременных и кормящих женщин
4.
Жителям Мурманской области расскажут о защите прав потребителей
5.
В Финляндии зафиксирован подъем заболеваемости норовирусной инфекцией
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта