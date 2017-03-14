Глава Роспотребнадзора: люди стали чаще обращаться для защиты своих прав

15 Марта 2017 года, 10:20

РОССИЯ/ 15 марта/ БИ-ПОРТ — Сегодня во всём мире отмечается День прав потребителей. О сложностях, которые возникают в сфере защиты потребительских прав, «Известиям» рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мир постоянно меняется, и сегодня больше 60% жалоб приходится не столько на товары, сколько на всевозможные услуги — от услуг ЖКХ до услуг медицинских, образовательных и финансовых. Изменилась и сама форма услуги», - считает Попова.

По мнению главы ведомства, за последние годы потребительское самосознание претерпело значительные изменения: люди стали чаще обращаться в Роспотребнадзор для защиты своих прав.

«Если в начале 1990-х в госорганы по защите прав потребителей ежегодно обращалось всего 15 тысяч человек, то в 2016-м это число перевалила за 700 тысяч. За последние шесть лет ежегодное количество обращений в Роспотребнадзор выросло вдвое, а в общей сложности за последние шесть лет мы рассмотрели 3,7 млн обращений», - говорит Попова.

Однако сейчас, с развитием новых технологий и трансграничной торговли, ведомство столкнулось с проблемой защиты прав потребителей в сфере электронной коммерции. Новые сложности потребовали разработки совершенно новых механизмов защиты потребителей и межстранового сотрудничества.

Для решения этой задачи, по примеру мирового опыта, в прошлом году Роспотребнадзор создал государственный информационный ресурс в области защиты прав потребителей, аккумулирующий информацию обо всех судебных делах по защите прав потребителей, контактные данные всех организаций, работающих в этой сфере. Кроме того, на портале размещаются бесплатные образцы претензий и исковых заявлений.

«Еще одна проблема сегодняшнего дня — качество оказания финансовых услуг в России. Нерешенными остаются проблемы, связанные с закредитованностью населения, неработающими механизмами цивилизованного банкротства, отсутствием простых и доступных механизмов альтернативного разрешения споров. Доля удовлетворенных судом исков по защите прав потребителей достаточно высока — 85–90% всех исков решаются в пользу потребителя, но в сфере финансовых услуг этот показатель всего 38%», - считает глава Роспотребнадзора.

По словам Поповой, за последние два с половиной года объем гражданских дел о защите прав потребителей финансовых услуг вырос в 2,2 раза. Подобный прирост рано или поздно может «парализовать» судебную систему. Поэтому, по мнению главы ведомства, поддержки и внимания требуют различные общественные и государственные инициативы, связанные с развитием институтов альтернативного разрешения споров.

«Особое значение в этих условиях приобретает потребительское образование. Новой вехой развития национальной системы защиты прав потребителей Роспотребнадзор видит развитие информационных систем и использование возможностей, связанных с дистанционными и интерактивными коммуникациями с потребителем, повышение уровня правового и потребительского просвещения граждан», - полагает Попова.

Фото: novopol.ru