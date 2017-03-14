В Мурманске в Управлении по вопросам миграции прошло собеседование с иностранными гражданами на признание их носителями русского языка

15 Марта 2017 года, 11:00

МУРМАНСК/ 15 марта - В Управлении по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области состоялось заседание специальной комиссии под руководством ее председателя – заместителя начальника УМВД начальника полиции УМВД России по Мурманской области Сергея Приходько.

Комиссия, в состав которой входят Уполномоченный по правам человека в Мурманской области Александр Патрикеев, председатель комиссии по делам национальностей и вопросам миграции Общественного совета при УМВД России по Мурманской области Александра Бурцева, а также сотрудники областного управления МВД России, уполномочена проводить экзамен для иностранных граждан для признания их носителями русского языка. Получение такого статуса дает возможность иностранным гражданам обратиться в миграционную службу для получения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке. При этом иностранные граждане должны отказаться от имеющегося у них гражданства другого государства.

На собеседование для признания носителями русского языка пришли четыре иностранных гражданина, приехавшие в Мурманскую область из Азербайджана, Украины, Армении, Молдавии. По результатам собеседования двое иностранных граждан были признаны носителями русского языка.

Члены комиссии при проведении собеседования оценивали возможность иностранного гражданина строить свою речь с учетом лексико-грамматических, фонетических особенностей русского языка, умение понимать и объяснять фразеологические обороты и устойчивые выражения, а также свободное использование русского языка в повседневной жизни. Подводя итоги собеседования, члены комиссии отметили, что для успешного прохождения собеседования будущим претендентам необходимо приложить максимум усилий в подготовке и изучении правил русского языка.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УВМ УМВД России по Мурманской области)