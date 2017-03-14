«Аэропорт Мурманск» оспаривает в суде решение ФАС

15 Марта 2017 года, 10:39

МУРМАНСК/ 15 марта/ БИ-ПОРТ – Руководство ОАО «Аэропорт Мурманск» оспаривает в Арбитражном суде Мурманской области решение региональной антимонопольной службы, которое признало, что воздушная гавань злоупотребила своим доминирующим положением на рынке.

Ранее в ведомство обратились авиакомпании с жалобой о завышении стоимости услуг аэропорта, на которые не распространялось государственное регулирование цен: с 1 сентября 2015 года были установлены экономически необоснованные сборы и тарифы. В жалобе отмечалось, что некоторые тарифы выросли на 30%, но были и такие, рост которых превысил 700%. Речь шла о сборах за обслуживание судов и дополнительных тарифах, а также об услугах, предоставляемых пассажирам бизнес-класса.

Не согласившись с решением антимонопольной службы, руководство аэропорта подало иск в Арбитражный суд Мурманской области. В качестве третьих лиц судом привлечены «Аэрофлот» и «Нордавиа».

Также, в конце прошлого года «Аэропорту Мурманск» было выдано предписание о необходимости возобновить предполётный досмотр бортового питания, поставляемого ЗАО «Аэросервис» на воздушные суда. Как следует из судебного расписания, это решение также оспаривается. Заседание по этому делу назначено на сегодня.

Фото: М. Паламарчук