Почти 60 млн рублей получил региональный бюджет от продажи госимущества

15 Марта 2017 года, 11:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 марта/ БИ-ПОРТ — Правительство Мурманской области утвердило отчёт о выполнении прогнозного плана приватизации государственного имущества Мурманской области на 2016 год.

Согласно опубликованному документу, в минувшем году были проведены мероприятия по приватизации объектов недвижимого имущества в Мурманске, а также комплекса объектов, расположенных в посёлке Царицыно Ленинградской области. Организатором торгов стал комитет государственных закупок Мурманской области.

По результатам торгов, объявленных в 2016 году, было продано 20 объектов недвижимого имущества, 5 земельных участков и один объект движимого имущества. В числе проданных оказались боксы для автомашин и гараж, расположенные на Театральном бульваре, а также 5 объектов, находящихся на проспекте Кирова в Мурманске.

Кроме того, правительство Мурманской области продало комплекс объектов в Ленинградской области стоимостью 35,3 млн рублей, а также нежилое здание в Мурманске на улице Заречной.

Сообщается, что аукцион по продаже 15 объектов в Коле был признан несостоявшимся. Имущество было продано в феврале этого года за 11,54 млн на повторных торгах.

В целом от приватизации областного имущества в бюджет региона в прошлом году поступило 59,1 млн рублей.