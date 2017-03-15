Ремонт «Адмирала Кузнецова» может начаться в 2018 году

15 Марта 2017 года, 12:20

РОССИЯ/ 15 марта/ БИ-ПОРТ — Глубокий ремонт тяжелого авианесущего ракетного крейсера «Адмирал Кузнецов» может начаться уже в следующем году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник в Москве.

«Пока решения о сроках ремонта нет. Есть вероятность, что он начнется в 2018 году», - сообщили агентству.

Напомним, что поход «Адмирала Кузнецова» в Сирию начался 15 октября 2016 года. За передвижением российской эскадры следили силы НАТО. В ноябре прошлого года состоялось первое в истории России боевое применение палубной авиации: истребители Су-33 уничтожили не менее 30 боевиков в провинции Идлиб. При этом «Адмирал Кузнецов» потерял два истребителя: СУ-33 и МИГ-29КР, уже известны предварительные причины произошедшего. 8 февраля «Адмирал Кузнецов» вернулся в Североморск.

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин в феврале сообщил, что сроки ремонта «Адмирала Кузнецова» будут определены Министерством обороны в соответствии с регламентом. Ремонтные работы готов провести судоремонтный завод «Звёздочка». Рогозин также отмечал, что тяжелые крейсеры советского производства подлежат модернизации и еще долго смогут находиться в боевом составе ВМФ РФ.

«Они не старые. Это абсолютно приспособленная к боевым действиям техника. На них может быть установлено новое ударное вооружение, новейшие вертолеты. У нас есть прекрасные вертолеты. Тяжелые крейсеры советских проектов имеют только один недостаток - они заметны. На них не применялись современные технологии «стелс», - считает вице-премьер.

Член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Владимир Поспелов также отметил, что «Адмирал Кузнецов» сможет еще долго выполнять боевые задачи благодаря заложенному модернизационному потенциалу.