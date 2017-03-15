Противолодочная авиация отработала поиск подводных лодок в Баренцевом море

15 Марта 2017 года, 14:24

МУРМАНСК/ 15 марта/ БИ-ПОРТ — Экипажи противолодочных самолётов Ил-38 и вертолётов Ка-27ПЛ выполнили учебные задачи по поиску и обнаружению подводных лодок. Учения проходили над акваторией Баренцева моря, сообщили «Би-порту» в пресс-службе Северного флота.

Самолёты и вертолёты действовали с аэродрома в Мурманской области по зональному принципу: в ближней морской зоне вертолётчики осуществляли при помощи опускаемой гидроакустической станции. В это же время тактику поиска подводных лодок при помощи постановки гидроакустических буёв на большей дистанции отработали экипажи самолётов Ил-38.

«В морских полигонах боевой подготовки в Баренцевом море лётчики действовали по фактическим объектам. Они отработали противолодочные задачи во взаимодействии с экипажами подводных лодок подводных сил и Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, которые выполняли там плановые учебно-боевые задачи», - говорится в сообщении Северного флота.