Десятилетие сотрудничества «Пасвика» и «Норникеля» обсудят в визит-центре заповедника

15 Марта 2017 года, 15:04

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 марта/ БИ-ПОРТ — Сегодня в визит-центре заповедника «Пасвик» состоится международная встреча, посвященная Году экологии в России, а также 10-летию плодотворного сотрудничества заповедника с «Норникелем».

Как сообщили в заповеднике, взаимодействие с «Норникелем» обусловлено соседством «Пасвика» и крупного промышленного объекта в российском приграничье. Кроме того, компанию и заповедник объединяет стремление улучшить состояние окружающей среды совместными усилиями экологов и общественности.

«Пасвик» ежегодно проводит экологический мониторинг уровня биоразнообразия и состояния основных сообществ флоры и фауны, а также химического состава атмосферных осадков, почвенных вод, растительности и почвы в окрестностях промышленных площадок в Никеле и Заполярном. Кроме того, совместно с отделом образования Печенгского района на базе заповедника работает «Экологический лагерь юных исследователей».

Кроме того, одним из важнейших результатов 10 лет сотрудничества с «Норникелем» стало создание визит-центра заповедника «Пасвик». Визит-центр оборудован современными высокотехнологичными средствами работы и может быть использован в обсуждении вопросов социально-политического и культурного значения, а также для ведения работы по экологическому просвещению населения, организации дополнительного образования и досуга молодежи, в качестве значимого объекта инфраструктуры экологического туризма. Открытый в Год экологии Визит-центр заповедника «Пасвик» стал диалоговой и экспертной площадкой, открытой для обсуждения экологических и других значимых проблем.