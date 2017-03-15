РосРАО признана одной из наиболее экологически ответственных компаний

15 Марта 2017 года, 15:21

РОССИЯ/ 15 марта/ БИ-ПОРТ - ФГУП «РосРАО» вошло в число победителей конкурса Российского союза промышленников и предпринимателей в номинации «За экологическую ответственность». Об этом «Би-порту» сообщили в компании. Награду генеральному директору ФГУП «РосРАО» Владимиру Лузину вручил Президент РСПП Александр Шохин в рамках проходящей X Недели российского бизнеса.

В составе конкурсных материалов ФГУП «РосРАО» продемонстрировало свои достижения и показатели в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности за последние годы. По условиям конкурса, победителем в номинации «За экологическую ответственность» признается компания, набравшая наибольшее количество баллов. В частности претендентов оценивали по уровню негативного воздействия на окружающую среду, затратам на охрану окружающей среды, величине штрафов и ущерба за негативное воздействие и участию в законотворческой и иной общественной деятельности.

ФГУП «РосРАО» является признанным лидером в области комплексного обращения с радиоактивными и промышленными отходами, включая сбор, транспортирование, переработку, кондиционирование, хранение отходов. Кроме того, предприятие занимается обращением с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами.

Деятельность предприятия в Мурманской области представлена филиалом СЗЦ «СевРАО». Летом 2016 года в Гремихе завершилась разборка активной зоны четвёртого реактора с жидкометаллическим теплоносителем. Топливо из реактора с помощью спецсудна «Серебрянка» было вывезено с объекта. В конце 2016 года государственную экологическую экспертизу прошёл центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Сайда-губе. Теперь площадка сможет принимать не только с атомными объектами министерства обороны, но «гражданской» атомной промышленностью. А буквально сегодня в губе Андреева начала работу приёмочная комиссия, которая оценит текущее состояние комплекса по обращению с ОЯТ и РАО, а именно готовность здания-укрытия блоков сухого хранения. Здание должно быть возведено в срок, чтобы уже в июне 2017 года начать вывоз отработавшего топлива с площадки.

Деятельность предприятия направлена на постоянное повышение качества, внедрение принципов энергоэффективности и экологичности производства, переход на инновационный путь развития. ФГУП «РосРАО» осуществляет деятельность в строгом соответствии с требованиями законодательства РФ, государственных и нормативно-правовых актов, а также отраслевых стандартов.