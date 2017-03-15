Хибины вошли в ТОП-5 горнолыжных курортов мира для отдыха с детьми

15 Марта 2017 года, 16:03

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 марта/ БИ-ПОРТ – Специалисты сервиса поиска отелей «RoomGuru» определили самые популярные горнолыжные курорты для весеннего отдыха с детьми. Хибины заняли четвертое место рейтинга, оставив позади азербайджанский курорт Шахдаг. Победителем стал российский курорт Шерегеш. На втором месте оказался итальянский курорт Ливиньо, на третьем — Чимбулак из Казахстана.

Рейтинг был составлен по данным броней отелей для проживания с детьми в период с 25 по 31 марта. В целом спрос на семейный отдых за рубежом этой весной вырос на 10% по сравнению с весной прошлого года. В число самых популярных городов для поездок с детьми вошли Прага, Таллин, Минск, Будапешт и Барселона, а среди российских городов лидируют Москва, Санкт‑Петербург и Казань.

Напомним, ранее Мурманская область не вошла в ТОП-100 туристических брендов России.