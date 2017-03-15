В «ТГК-1» обсудили готовность электростанций к прохождению паводка

15 Марта 2017 года, 15:36

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 15 марта/ БИ-ПОРТ – Готовность ГЭС и ТЭЦ к пропуску паводковых вод в период таяния снежного покрова и льда стала основной темой встречи в Управлении «ТГК-1», прошей накануне в Санкт-Петербурге. На заседании прорабатывались меры по предупреждению возможных негативных последствий паводка. Пик половодья на территории Мурманской области ожидается в мае.

«На реках Ленинградской области уровень воды близок к среднемноголетнему уровню или ниже нормы. В весенний период ожидается на 10-50% осадков больше нормы. Пик половодья будет наблюдаться в марте-апреле, в Карелии – в апреле, в Мурманской области – в мае», – рассказала руководитель группы гидропрогнозов ФГБУ «Санкт-Петербургский ЦГМС-Р» Марина Богдан.

В «ТГК-1» определен порядок взаимодействия с паводковыми комиссиями муниципальных образований и территориальными подразделениями МЧС, осуществляется проверка систем оповещения, проводятся соответствующие тренировки. Энергетики ведут непрерывный мониторинг состояния гидротехнических сооружений.