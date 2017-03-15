На «Большом Радио» поговорят о Фонде капремонта

МУРМАНСК/ 15 марта/ БИ-ПОРТ - Работа Фонда капитального ремонта продолжает вызывать огромный интерес у жителей Мурманской области. 17 марта проводится всероссийская акция «День открытых дверей». В ближайшую пятницу все желающие смогут проверить качество выполненных работ по капремонту на нескольких объектах. В канун мероприятия на «Большом Радио» выступят гости из Фонда капремонта Заполярья и.о. генерального директора Владимир Киселев и заместитель ген.директора Юрий Аракельян. Они ответят на интересующие радиослушателей вопросы в прямом эфире 16 марта в 10 часов утра. Ведущая выпуска Александра Ретунская. Звонки будут приниматься по телефону 45-09-45.