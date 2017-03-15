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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
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Наш гость

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » На «Большом Радио» поговорят о Фонде капремонта
 
 
 
 
15 Марта 2017 года, 15:45

На «Большом Радио» поговорят о Фонде капремонта


МУРМАНСК/ 15 марта/ БИ-ПОРТ - Работа Фонда капитального ремонта продолжает вызывать огромный интерес у жителей Мурманской области. 17 марта проводится всероссийская акция «День открытых дверей». В ближайшую пятницу все желающие смогут проверить качество выполненных работ по капремонту на нескольких объектах. В канун мероприятия на «Большом Радио» выступят гости из Фонда капремонта Заполярья и.о. генерального директора Владимир Киселев и заместитель ген.директора Юрий Аракельян. Они ответят на интересующие радиослушателей вопросы в прямом эфире 16 марта в 10 часов утра. Ведущая выпуска Александра Ретунская. Звонки будут приниматься по телефону 45-09-45.

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