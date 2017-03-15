Командующий Северным флотом ознакомился с ходом строительства подлодок на Севмаше

15 Марта 2017 года, 15:55

РОССИЯ/ 15 марта/ БИ-ПОРТ — Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов посетил Северное машиностроительное предприятие с рабочим визитом.

Как сообщают в пресс-службе Севмаша, Евменов встретился с генеральным директором предприятия Михаилом Будниченко, а также посетил стапельно-сдаточное производство и ознакомился с ходом строительства атомных подводных лодок.

Сейчас на Севмаше полным ходом идет строительство двух проектов атомных подводных кораблей «Ясень» и «Борей», стапели полностью загружены работой. По заявлениям руководства Севмаша, атомоходы будут выведены из цеха в этом году, тогда же начнутся швартовые испытания.

«Я не в первый раз на Севмаше. Впечатления одни и те же: полное восхищение масштабом строительства подводных кораблей и то, как к своему делу относятся корабелы – с большой любовью, профессионализмом, уверенностью в себе и своих кораблях», - отметил Евменов, ознакомившись с ходом строительства подлодок.

Фото: М. Воркунков