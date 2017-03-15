15 Марта 2017 года, 16:17

МИР/ 15 марта/ БИ-ПОРТ - 15 марта отмечается Международный день защиты бельков. Он был установлен по инициативе Международного Фонда Защиты Животных IFAW.

Белёк — новорождённый детёныш гренландского или каспийского тюленя, покрытый белоснежным мехом. Гренландские тюлени водятся в Северной Атлантике, Белом, Баренцевом, Карском и Гренландском морях.

К середине 1960-х годов в результате интенсивного промысла общая численность тюленей в ареале обитания снизилась до 2,5 млн голов, а в Белом море - до 500 тысяч голов.

Напомним, с марта 2009 года в России действует запрет добычи детёнышей гренландского тюленя. Были приняты подготовленные Минприроды России совместно с Росрыболовством «Правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна», в которых предусмотрен полный запрет на добычу белька (детеныша гренландского тюленя в возрасте до 1 месяца) и самого гренландского тюленя на всей акватории Белого моря.

Фото: Twitter