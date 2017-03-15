В Исландии обсудили вопросы рыболовства в Арктике

15 Марта 2017 года, 16:30

ИСЛАНДИЯ/ 15 марта/ БИ-ПОРТ - В Рейкьявике открылась 5-я встреча по вопросу регулирования арктического рыболовства в центральной части Северного Ледовитого океана. Об этом сообщили в пресс-службе Росрыболовства. Во встрече, которая продлится до 18 марта, принимают участие представители «арктической пятерки» (России, США, Канады, Норвегии и Дании) и других заинтересованных государств: ЕС, Исландии, Китая, Республики Корея и Японии. Российскую делегацию возглавляет заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

На встрече продолжится работа над проектом Соглашения о предотвращении нерегулируемого, незаконного и несообщаемого промысла (ННН-промысла) в районе открытого моря Северного Ледовитого океана. Будут также отдельно рассмотрены вопросы научного сотрудничества между заинтересованными государствами в сфере рыболовства в контексте экологических и климатических изменений в арктическом регионе.

Переговорный процесс по выработке юридически обязательных договоренностей в данной сфере инициирован по итогам подписания приарктическими государствами Декларации о предотвращении нерегулируемого промысла в открытых морских районах центральной части Северного Ледовитого океана16 июля 2015 года в Осло (Норвегия).