Российская инфляция выросла до 0,9%

15 Марта 2017 года, 16:12

РОССИЯ/ 15 марта/ БИ-ПОРТ - За период с 7 по 13 марта 2017г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала марта – 100,1%, с начала года – 100,9%.

За прошедшую неделю цены на масло сливочное, молоко стерилизованное, сметану, творог жирный и сыры выросли на 0,2-0,3%. Одновременно крупа гречневая, сахар-песок и яйца куриные стали дешевле на 0,4-0,7%, куры, масло подсолнечное, пшено и соль – на 0,2-0,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,3%, в том числе на картофель – 1,8%, лук – 1,4%, помидоры свежие – 0,6%, морковь – 0,4%. В то же время свежие огурцы стали дешевле на 0,4%.