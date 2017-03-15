Вылов российских рыбаков достиг 1 млн тонн

15 Марта 2017 года, 17:15

РОССИЯ/ 15 марта/ БИ-ПОРТ — Общий вылов всех российских пользователей по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи на 14 марта 2017 года составил 1,02 млн тонн. Показатели на 23,6 тысяч тонн или на 2,2% меньше уровня прошлого года, сообщают в пресс-центре Росрыболовства.

Отставание объясняется сложной ледовой обстановкой и штормовыми условиями, мешавшими работе флота на протяжении последних недель.

Сообщается, что в Северном бассейне выловлено 102,1 тысячи тонн рыбы. За счёт неблагоприятной метеорологической обстановки показатель уменьшился на на 20,5 тысяч тонн по сравнению с прошлым годом. На промысле трески также добыто на 19,7 тысяч тонн меньше — 61,4 тысяча тонн. Вылов пикши снизился на 1,2 тыс. тонн, достигнув 34,6 тысяч тонн.