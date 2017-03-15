Спикер Облдумы выступил на заседании Парламентской ассоциации Северо-Запада России

15 Марта 2017 года, 16:36

СЫКТЫВКАР/ 15 марта/ БИ-ПОРТ — Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой принял участие в сегодняшнем заседании Президиума Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Как сообщают в пресс-службе регионального парламента, 41-е заседание Президиума ПАСЗР проходило в Сыктывкаре.

В рамках встречи обсуждались проблемы, актуальные для всех регионов Северо-Запада России, в частности, вопросы лечения редких заболеваний, обеспечения охраны общественного порядка, а также проблемы, связанные с градостроительной деятельностью и развитием спорта.

Спикер Мурманской областной Думы выступил с докладом об обращении Мурманской областной Думы к Министру спорта Российской Федерации по вопросу правового регулирования аттестации тренеров и инструкторов-методистов организаций, осуществляющих спортивную подготовку.

«Мы считаем целесообразным установить в субъекте Российской Федерации единый подход к проведению аттестации тренеров и инструкторов-методистов государственных и муниципальных организаций и предлагаем закрепить в федеральном законе о физической культуре и спорте в Российской Федерации полномочия по проведению данной аттестации за субъектом Российской Федерации. Президиум ПАСЗР поддержал нашу инициативу», - пояснил Дубовой.

В программу визита также вошло посещение Сыктывкарского лесопромышленного комплекса и знакомство с работой местных социальных учреждений.