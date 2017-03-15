Северянка, не проверив информацию, перевела деньги мошенникам

15 Марта 2017 года, 18:55

МУРМАНСК/ 15 марта - В дежурную часть отдела полиции №1 обратилась 27-летняя жительница Октябрьского округа с заявлением о совершении в отношении нее мошенничества.

Северянка рассказала полицейским, что с аккаунта знакомой, зарегистрированной в одной из социальных сетей, ей пришло сообщение с просьбой одолжить на несколько дней 8 тысяч рублей. Знакомая указала расчетный счет, на который необходимо перевести деньги. Потерпевшая, не проверив информацию, перевела денежные средства с помощью онлайн услуги. Позже выяснилось, что знакомая с просьбой о займе к ней не обращалась, а ее страница в социальной сети была взломана неизвестными злоумышленниками.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области