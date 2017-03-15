Учения по тушению пожаров пройдут в Мурманской области

15 Марта 2017 года, 19:06

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 марта/ БИ-ПОРТ – В Мурманске прошло рабочее совещание по вопросу подготовки к пожароопасному сезону 2017 года. В работе совещания приняли участие руководители и специалисты регионального Министерства природных ресурсов и экологии, Мурманской базы авиационной охраны лесов.

В апреле запланировано проведение учений по тактике и технике тушения лесных пожаров на территории всех лесничеств. Об этом сообщил начальник Мурманской авиабазы Валерий Яковенко. Предприятие уже принимало участие в учениях, прошедших в марте.

По итогам совещания перед Мурманской авиабазой была поставлена задача обеспечить готовность к пожароопасному сезону сил и средств в установленные сроки.

В 2016 году в период лесопожарного сезона силами Мурманской авиабазы было ликвидировано 39 лесных пожаров, средняя площадь одного пожара составила 8,3 га.