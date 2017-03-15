Мурманская область признана перспективным направлением для туристов из Китая

15 Марта 2017 года, 19:40

РОССИЯ/ 15 марта/ БИ-ПОРТ — Делегация Мурманской области приняла участие в V российско-китайском туристском форуме, сообщают в региональном правительстве.

Ключевыми темами форума стали определение стратегических направлений развития российско-китайского туризма. В рамках форума также был рассмотрен практический опыт продвижения туристского продукта и услуг для туристов из Китая, а также проведен обзор новейших технологий и IT-инструментов в продвижении услуг на китайском Интернет-пространстве.

Кроме того, были представлены наиболее перспективные для посещения китайцами регионы. Мурманская область также представила свои туристские бренды и заняла второе место как перспективное направление для туристов из Поднебесной. Эксперты единодушно высказали мнение о том, что интерес к Мурманской области высок, особенно был отмечен главный бренд – северное сияние.

Эксперты также дали регионам рекомендации о необходимости расширения предложений услуг ресторанов, а также подготовки гидов-переводчиков для повышения качества предоставляемых услуг.