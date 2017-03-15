Муниципальные выборы в Финляндии пройдут 9 апреля

15 Марта 2017 года, 17:30

ФИНЛЯНДИЯ/ 15 марта/ БИ-ПОРТ — Муниципальные выборы состоятся в Финляндии 9 апреля. Члены муниципальных советов будут избираться сроком на 4 года, в сферу их компетенции входят в том числе организация и предоставление населению услуг дневного ухода за детьми, базового школьного образования, здравоохранения и медицинского обслуживания, социального обеспечения и ухода за престарелыми. Кроме того, в ведении муниципалитетов находятся пожарная безопасность, а также ремонт и поддержка состояния улиц и дорог.

Проголосовать на муниципальных выборах в Финляндии можно как непосредственно в день выборов, так и досрочно, и даже на дому.

Проголосовать досрочно можно в любом пункте предварительного голосования внутри страны или за рубежом. Чаще всего это помещения муниципальных учреждений или почтовых отделений, а в последние годы пункты голосования стали открывать также, например, в торговых центрах. За рубежом предварительное голосование организовывается в дипломатических представительствах Финляндии, в посольствах и генеральных консульствах. Голосование на дому же организовывается для тех, кто по состоянию здоровья не сможет прийти на избирательный участок.

Сама процедура голосования мало отличается от российской — выборы происходят на избирательном участке, проголосовать можно лишь за одного кандидата, который указан в списке кандидатов каждого конкретного муниципалитета.

Фото: plus.google.com