Мурманск: прогноз отключений на 16 марта

МУРМАНСК/ 15 марта - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 16 марта.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 15.00 ул. Новое Плато, 10, 12, 14, 18
С 9 ЧАСОВ 15 МАРТА ДО 16 ЧАСОВ 17 МАРТА проезд Молодежный, 3, 5
ул. Марата, 18, 20
ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 17.00 ул. Привокзальная, 14
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00 ул. Александрова, 26
ул. Заводская, 1
пр. Героев-североморцев, 43
ул. Морская, 1, 3
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.