Мурманск: прогноз отключений на 16 марта

15 Марта 2017 года, 20:06

МУРМАНСК/ 15 марта - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 16 марта.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 15.00 ул. Новое Плато, 10, 12, 14, 18

С 9 ЧАСОВ 15 МАРТА ДО 16 ЧАСОВ 17 МАРТА проезд Молодежный, 3, 5

ул. Марата, 18, 20

ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 17.00 ул. Привокзальная, 14

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 ул. Александрова, 26

ул. Заводская, 1

пр. Героев-североморцев, 43

ул. Морская, 1, 3

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.