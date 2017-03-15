Россияне, живущие в Финляндии, могут принять участие в муниципальных выборах

16 Марта 2017 года, 08:55

ФИНЛЯНДИЯ/ 16 марта/ БИ-ПОРТ — Граждане России смогут принять участие в муниципальных выборах в Финляндии. Процедура, в отличие от парламентских и президентских выборов, а также выборов в Европарламент, предполагает участие в голосовании граждан других стран, если они непрерывно проживают в Финляндии не менее двух лет по состоянию на 17 февраля этого года.

Граждане Финляндии, а также стран Евросоюза, Исландии и Норвегии могут принять участие в голосовании, если им исполнилось 18 лет не позднее, чем в день выборов и если они проживали в Финляндии до 17 февраля 2017 года.

Каждый житель страны, имеющий право голоса на муниципальных выборах, получает от магистрата извещение о праве на участие в голосовании по почте. Извещение служит также в качестве избирательской карточки и содержит информацию о порядке голосования, в том числе, о месте голосования. Зачастую финны голосуют в ближайших к месту жительства школах.

Фото: © Дмитрий Наумов / Фотобанк Лори