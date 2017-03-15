Полиция опрашивает свидетелей авиаинцидента с выкатом самолёта в Мурманске

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
26 апреля: Наргиз в Мурманске с программой «Вдвоём» 26 апреля: Наргиз в Мурманске с программой «Вдвоём»
Филармония приглашает 8 апреля на концерт «Фонограф-Дебют» Филармония приглашает 8 апреля на концерт «Фонограф-Дебют»
Стрелковый клуб «Кречет» приглашает 18 марта на охотничий биатлон Стрелковый клуб «Кречет» приглашает 18 марта на охотничий биатлон
В Мурманском индустриальном колледже очередной День открытых дверей В Мурманском индустриальном колледже очередной День открытых дверей
Туры выходного дня в Центре отдыха «Огни Мурманска» Туры выходного дня в Центре отдыха «Огни Мурманска»
 
 

Видеоновости16+

Юрий Михайлович Левин: то, что происходит на телевидении – это безобразие
 
 
 
 

Курсы валют 16.03.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
72,3009
0,8074
1 USD
Доллар США
59,1128
0,1588
1 EUR
Евро
62,8428
0,0981
10 NOK
Норвежских крон
68,8816
0,2650
10 SEK
Шведских крон
65,9292
0,0978
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-1°
4.6 м/с
давление 735.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

 
 
 
 

Выбор редакции

Хибины вошли в ТОП-5 горнолыжных курортов мира для отдыха с детьми
15 Марта 2017, 16:03
Хибины вошли в ТОП-5 горнолыжных курортов мира для отдыха с детьми
РосРАО признана одной из наиболее экологически ответственных компаний
15 Марта 2017, 15:21
РосРАО признана одной из наиболее экологически ответственных компаний
В Мурманске ограничат движение по случаю Праздника Севера
15 Марта 2017, 14:46
В Мурманске ограничат движение по случаю Праздника Севера
На время взрывных работ 16 марта планируется закрыть движение транспорта на участке автодороги Кола – Мурмаши
15 Марта 2017, 12:50
На время взрывных работ 16 марта планируется закрыть движение транспорта на участке автодороги Кола – Мурмаши
 
 
 
 

Самое читаемое

Малолетний серийный преступник из Оленегорска взят под стражу
15 Марта 2017, 13:40
«Аэропорт Мурманск» оспаривает в суде решение ФАС
15 Марта 2017, 10:39
Региональное ФСБ опровергло свою причастность к гражданину Капитонову
15 Марта 2017, 14:00
Официальная премьера нового Volkswagen Tiguan прошла в Мурманске
15 Марта 2017, 12:33
По видеозаписи драки между водителями в Мурманске полицейскими проводится проверка
15 Марта 2017, 11:14
В Мурманске ограничат движение по случаю Праздника Севера
15 Марта 2017, 14:46
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » Полиция опрашивает свидетелей авиаинцидента с выкатом самолёта в Мурманске
 
 
 
 
16 Марта 2017 года, 09:29

Полиция опрашивает свидетелей авиаинцидента с выкатом самолёта в Мурманске


МУРМАНСК/ 16 марта/ БИ-ПОРТ – Мурманская транспортная полиция в рамках уголовного дела продолжает опрашивать пассажиров рейса «Нордавиа», находившихся на борту самолёта во время авиационного инцидента, произошедшего в начла декабря прошлого года, когда пассажирский Boeing при посадке в аэропорту Мурманска выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы более чем на 90 метров (от передней стойки).

«В настоящее время работают следователи, опрашиваются пассажиры. Конечно, всех мы не сможем опросить, так как на том рейсе было много туристов из Китая, которые в данный момент уже выехали из России», – сообщили «Би-порту» полицейские. По их словам, пояснения опрошенных пассажиров схожи между собой, однако по понятным причинам следователи воздержались от развёрнутого комментария.

Напомним, 7 декабря при посадке в аэропорту Мурманска самолёт Boeing 737-500 не смог затормозить и выкатился за пределы ВПП более чем на 90 метров. Эвакуация пассажиров была организована более чем через 40 минут после остановки лайнера, что вызвало волну негодования среди находившихся на борту людей. По факту инцидента Росавиация создала специальную комиссию, а следком на транспорте возбудил уголовное дело. В настоящее время его расследование продолжается.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Более 100 млн рублей было потрачено на профилактику производственного травматизма в Мурманской области
2.
Судно связи Северного флота «Виктор Леонов» было замечено у берегов США
3.
Очередное заседание правительства Мурманской области состоится 17 марта
4.
В Кандалакше открылся новый плавательный бассейн
5.
На лесопилке в Кольском районе произошёл пожар
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта