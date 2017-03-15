Полиция опрашивает свидетелей авиаинцидента с выкатом самолёта в Мурманске

16 Марта 2017 года, 09:29

МУРМАНСК/ 16 марта/ БИ-ПОРТ – Мурманская транспортная полиция в рамках уголовного дела продолжает опрашивать пассажиров рейса «Нордавиа», находившихся на борту самолёта во время авиационного инцидента, произошедшего в начла декабря прошлого года, когда пассажирский Boeing при посадке в аэропорту Мурманска выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы более чем на 90 метров (от передней стойки).

«В настоящее время работают следователи, опрашиваются пассажиры. Конечно, всех мы не сможем опросить, так как на том рейсе было много туристов из Китая, которые в данный момент уже выехали из России», – сообщили «Би-порту» полицейские. По их словам, пояснения опрошенных пассажиров схожи между собой, однако по понятным причинам следователи воздержались от развёрнутого комментария.

Напомним, 7 декабря при посадке в аэропорту Мурманска самолёт Boeing 737-500 не смог затормозить и выкатился за пределы ВПП более чем на 90 метров. Эвакуация пассажиров была организована более чем через 40 минут после остановки лайнера, что вызвало волну негодования среди находившихся на борту людей. По факту инцидента Росавиация создала специальную комиссию, а следком на транспорте возбудил уголовное дело. В настоящее время его расследование продолжается.