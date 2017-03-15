Очередное заседание правительства Мурманской области состоится 17 марта

16 Марта 2017 года, 09:40

МУРМАНСК/ 16 марта/ БИ-ПОРТ — 17 марта состоится очередное заседание правительства Мурманской области. В повестку заседания вошло пять вопросов, в том числе отчёт и.о. министра финансов Мурманской области о результатах исполнения областного бюджета за 2016 год.

Глава регионального Министерства рыбного и сельского хозяйства также представит доклад о реализации государственной программы по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также о механизмах государственной поддержки в 2017 году.

Кроме того, глава Терского района расскажет о мероприятиях, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в районе, министр образования и науки Мурманской области — об организации отдыха и оздоровления детей в этом году, а председатель комитета по обеспечению безопасности населения области — о результатах деятельности ведомства.