Судно связи Северного флота «Виктор Леонов» было замечено у берегов США

16 Марта 2017 года, 09:56

МИР/ 16 марта/ БИ-ПОРТ – Судно связи «Виктор Леонов» было замечено иностранной разведкой у восточного побережья США в 23 милях от базы подводных лодок. Источник телеканала «Fox News» сообщил, что корабль прибыл на место остановки в порту Гаваны для дозаправки и пополнения запасов.

«Он проходил у побережья Соединенных штатов и в прошлом месяце, последний раз подобное патрулирование было замечено два года назад. В начале января «Виктор Леонов» отбыл из Баренцева моря, где находится база Северного флота России», – передает «Fox News».

Собеседник из командования американских ВМС уточнил, что судно не заходило в территориальные воды страны.

Возвращение «Виктора Леонова» в Североморск ожидается в мае этого года.

Фото: nevskii-bastion.ru