Эксперты НАТО признали КВН тайным оружием Кремля

16 Марта 2017 года, 10:58

МИР/ 16 марта/ БИ-ПОРТ — Центр стратегических коммуникаций НАТО Stratcom пришёл к выводу, что телевизионная программа КВН является «тайным оружием» Кремля. По мнению аналитиков, с помощью шуток программа оказывает мощное влияние на общественность.

Как сообщают «Известия», свою позицию аналитики НАТО высказали в новом исследовании «Stratcom смеется. В поисках аналитической основы». Известно, что заказчиком исследования выступило Министерство обороны Латвии.

Само исследование основано на анализе выступлений московской команды, представлявшей МГИМО на фестивале «Голосящий Кивин» в 2014 и 2015 годах. По мнению авторов исследования, «КВН-машина» обеспечивает Кремлю «доступ к специфической, стратегической аудитории, готовой служить режиму». Аналитики также считают, что присутствие на играх клуба Владимира Путина и Дмитрия Медведева является ещё одним доводом в пользу существования близкой связи между КВН и Кремлем.