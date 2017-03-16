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Главная » НОВОСТИ » В Молочном после вмешательства прокуратуры выплатили зарплату за январь
 
 
 
 
16 Марта 2017 года, 11:14

В Молочном после вмешательства прокуратуры выплатили зарплату за январь


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 марта/ БИ-ПОРТ – Исполняющего обязанности директора МУП «ЖКХ поселок Молочный» оштрафовали на 10 тысяч рублей за долг по выплате заработной платы. Задолженность перед работниками составляла почти 300 тысяч рублей, при этом расчёт за январь удалось произвести только после вмешательства прокуратуры Кольского района.

«По результатам проверки в отношении руководителя предприятия было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном шестой частью статьи 5.27 КоАП. В настоящее время, благодаря принятым мерам, задолженность по заработной плате погашена в полном объеме», – рассказали в Прокуратуре Мурманской области.

Фото: novosti33.ru

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