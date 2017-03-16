Снимок беженцев в Кандалакше признан лучшим среди журналистов Финляндии

16 Марта 2017 года, 12:42

ФИНЛЯНДИЯ/ 16 марта/ БИ-ПОРТ – Фотография финна Юха Метсо «Сон парней в машине», сделанная в Кандалакше, признана лучшим новостным снимком 2016 года по версии местной ассоциации фотожурналистов. На ней запечатлены двое беженцев, уснувших в Ладе, которые надеялись пересечь российско-финскую границу через МАПП Салла.

«В фотожурналистике ценится подлинность. На первый взгляд картина выглядит простой, но она передает трагическую историю жизни. В ней Юха показал сон мечты», – передает «Yle».

Съемка проходила при морозе в 25 градусов. Мужчины были знакомыми Метсо, ранее он вместе с коллегами брал у них интервью во время наплыва мигрантов на территорию Заполярья.