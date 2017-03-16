За 8 лет число получивших российское гражданство через брак выросло в 50 раз

16 Марта 2017 года, 13:00

РОССИЯ/ 16 марта/ БИ-ПОРТ — С 2009 года число лиц, получивших российское гражданство благодаря браку с россиянами, выросло в 51 раз, увеличилось и число новых граждан, участвовавших в программе переселения соотечественников, сообщают «Известия». При этом в целом мигрантов, ставших россиянами, за эти годы стало меньше на треть. Эксперты отмечают, что брак с россиянином и программа переселения соотечественников — это единственные относительно доступные способы получить российский паспорт. Но даже по существующему закону о гражданстве и действующим госпрограммам стать гражданами России могут далеко не все желающие, даже если они являются носителями русского языка и родом из СССР.

По данным Федеральной миграционной службы и Главного управления по вопросам миграции МВД России, в 2016 году гражданами России стали более 265 тысячи человек. Это значительно меньше, чем в 2009 году — тогда гражданство получили 394 тысячи человек. В последующие два года число новых россиян упало ниже 100 тысяч, но с 2013 года оно стало поступательно расти. Однако в общем порядке, то есть после пяти лет непрерывного проживания в стране по виду на жительство и при соблюдении ряда других условий из года в год получают гражданство не более ста человек.

Абсолютное большинство мигрантов становятся россиянами в упрощенном порядке. Среди них лидируют участники госпрограммы содействия переселению соотечественников, число которых постоянно растет. Увеличивается и число тех, кто получает гражданство путем вступления в брак с гражданами России.

По мнению завсектором лаборатории экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольги Чудиновских, в стране развился бизнес по содействию в заключении брака с гражданином России или в участии в госпрограмме, при этом не существует системы проверки браков на «подлинность».

«Учитывая, что механизмы включения в госпрограмму и процедуры получения РВП не вполне прозрачны, можно предположить, что фиктивные браки интегрированы в общую систему получения российского гражданства. В условиях дефицита обязательно возникает теневая сторона вопроса», - говорит Чудиновских.

Демограф считает, что госпрограмма давно нуждается в реформе. С ней согласен и первый зампредседателя комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин. По мнению депутата, существующий закон о гражданстве работает на максимальное усложнение процедуры натурализации.

«Упрощенная схема получения гражданства только называется упрощенной. Люди годами не могут даже записаться на подачу документов», - отмечает Затулин.

Фото: Fotografia