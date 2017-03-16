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Главная » НОВОСТИ » Мурманская область присоединится к «Часу Земли» 25 марта
 
 
 
 
16 Марта 2017 года, 15:22

Мурманская область присоединится к «Часу Земли» 25 марта


РОССИЯ/ 16 марта/ БИ-ПОРТ — 25 марта во всём мире пройдет ставшая традиционной акция «Час Земли».

«Час Земли» — это международное мероприятие, организатором которого выступает Всемирный фонд дикой природы (WWF). Суть акции — выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты, в это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира. Свет предлагается выключать в 20:30 по местному времени.

В 2017 году «Час Земли» состоится во всём мире в 10-й раз. По мнению организаторов акции, «Час Земли» можно назвать самым масштабным флешмобом в мире. В прошлом году к акции присоединилось более 2 миллиардов жителей Земли из 178 стран и 7 тысяч городов. В России флешмоб проходит с 2009 года. В 2016 году в нём приняли участие жители более 100 городов из 63 субъектов страны.

Темой акции в этом году станет личная экологическая ответственность каждого жителя планеты. Девиз «Часа Земли»-2017: «Меняй себя, а не планету».

«Мы говорим о том, что каждый человек может сделать и как поменять свой образ жизни, чтобы изменить что-то в природе и в экологической обстановке. Есть вполне компетентные и серьезные прогнозы: к 2050 году нас ждёт истощение ресурсов и изменения климата, если мы не изменим свой образ жизни», - отмечает пресс-секретарь Баренц-отделения WWF Дмитрий Рябов.

В этом году фонд подготовил памятку с эко-советами для тех, кто хочет поменять свою жизнь и помочь сохранить природу. Экологи выделяют четыре наиболее проблемных направления: сохранение водных ресурсов, чрезмерная эксплуатация почв, поддержание чистоты атмосферы и восстановление лесов.

Кроме того, «Час Земли» в 2017 году приурочен к ещё одной актуальной экологической проблеме — сокращению популяции белых медведей. Из-за изменения климата, в том числе под влиянием жизнедеятельности человека, площадь льдов в Арктике сокращается, и медведи вынуждены дольше находиться в воде, чтобы переплыть от одного ледового поля для другого. Кроме того, по словам координатора проекта по сохранению биологического разнообразия Баренц-отделения WWF Ивана Мизина, уменьшаются и размеры особей, и темпы их размножения.

«Численность белых медведей в мире сейчас стабильна — от 22 до 31 тысячи животных. Но если количество не меняется, то состояние животных ухудшается — это больше не огромные животные. Потеря льда — это меньший доступ к пище», - говорит Мизин.

В Мурманске в рамках «Часа Земли» в этом году пройдет несколько тематических мероприятий, в том числе 22 марта состоится викторина, посвященная акции, а в сам день флешмоба старшеклассники Мурманска примут участие в «пилотном» экологическом диктанте.

К участию в акции присоединятся правительство Мурманской области и региональный парламент, а также гостиницы «Парк Инн» и «Азимут» - в зданиях по традиции будет выключен свет. Кроме того, к акции присоединится и мурманская телевышка, сейчас переговоры WWF и руководства объекта находятся в завершающей стадии. А в 20:30, одновременно со стартом «Часа Земли», в Мурманске начнётся велопробег.

В этом году WWF России также проводит конкурс на звание столицы акции «Час Земли». Город, жители которого будут наиболее активно участвовать в акции, получит награду – статуэтку с гравировкой его названия – и статус «Столицы Часа Земли – 2018». Кроме того, представители администрации победившего города будут приглашены на центральную площадку акции в Москве в следующем году. В прошлом году, по словам представителей фонда, Мурманск попал в ТОП-5 самых активных городов России.

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