Еще семь домов Мурманска остались без электричества

16 Марта 2017 года, 15:49

МУРМАНСК/ 16 марта/ БИ-ПОРТ – В двухэтажных домах по улице Зеленая произошло отключение электроснабжения. В настоящее время на месте аварии в Мурманске работает бригада специалистов. По информации «Би-порта», без электричества остались сразу семь домов.

Аналогичная ситуация произошла сегодня еще на двух улицах города.

Фото: Twitter