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Главная » НОВОСТИ » Выбор новой квартиры в Петербурге: важные нюансы
 
 
 
 
16 Марта 2017 года, 16:27

Выбор новой квартиры в Петербурге: важные нюансы

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Что важно знать перед покупкой жилья в Северной столице, рассказали специалисты крупной строительной компании «ЛенСпецСМУ» (входит в Группу компаний «Эталон»).

Кто и где строит

Один из признаков надежности застройщика – большой опыт работы. Например, компания «ЛенСпецСМУ» работает на рынке недвижимости 30 лет и за это время построила 5,4 млн кв. м недвижимости. За все годы работы компания ни разу не переносила сроки сдачи своих объектов. Кроме того, ЛенСпецСМУ имеет обширную региональную сеть, состоящую из 15 представительств. В Мурманске региональный офис находится по адресу: Конгресс-Отель «Меридиан», ул. Воровского, д.5/23, оф. 545.

Компания «ЛенСпецСМУ» строит дома исключительно в обжитых районах Петербурга. Например, рядом с «Домом на Обручевых» расположены сразу две станции метро – «Академическая» и «Политехническая», неподалеку находятся корпуса Политехнического университета, студгородок и парк. Так что квартиры в этом проекте – отличный вариант жилья для студентов. Похожими характеристиками обладает еще один строящийся объект компании – «Дом на Космонавтов». Он расположен по соседству с благоустроенным Пулковским парком, в районе с развитой инфраструктурой. Буквально в 800 метрах – станция метро «Звездная». Поблизости находится филиалы сразу трех вузов.

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Качество строительства

На сегодняшний день одной из наиболее надежных считается кирпично-монолитная технология строительства. Ее преимущества — повышенная прочность конструкций, высокая скорость возведения жилья. Срок службы кирпично-монолитных домов на порядок дольше, чем панельных зданий. В таких зданиях лучше звуко- и теплоизоляция. Жилые комплексы ЛенСпецСМУ строятся по кирпично-монолитной технологии с использованием навесных вентилируемых фасадов, которые создают в квартирах комфортный микроклимат.

Выбор квартир

Квартиры в жилых комплексах ЛенСпецСМУ имеют удобные и продуманные планировочные решения, среди которых каждый может подобрать себе именно то, что ему нужно. Например, особенность «Дома на Космонавтов» – современные планировки европейского уровня с

просторными кухнями-гостиными. Кроме того, компания предлагает большой выбор не только строящегося, но и готового жилья. Заселиться в квартиру можно сразу же после покупки, а оплачивать – после. Такую возможность дает длительная рассрочка сроком до 8 лет*.

Если цена для покупателя имеет большое значение, стоит обращать внимание на условия покупки, ежемесячные акции и спецпредложения. Например, в компании «ЛенСпецСМУ» в марте действуют скидки до 15% при стопроцентной оплате**. Первый взнос от 20%**. Компания также предлагает специальные бонусы для студентов и дополнительные скидки региональным покупателям***.

Специально для тех, кто хочет переехать в Северную столицу, компания «ЛенСпецСМУ» проводит бесплатную экскурсию по своим петербургским объектам – 25 марта 2017г. Начало в 10:30.

Место отправления: Санкт-Петербург, Московский пр., д.115 (офис продаж ЛенСпецСМУ), ст. м. «Московские ворота».

Обязательна предварительная запись по телефону в Мурманске: (8152) 288-920.

 

Застройщик АО ССМО «ЛенСпецСМУ». Приобретение квартир в «Доме на Обручевых», «Доме на Космонавтов» осуществляется путем заключения ДДУ (214-ФЗ).

Проектные декларации на сайте www.lenspecsmu.ru

* Рассрочка предоставляется застройщиком АО ССМО «ЛенСпецСМУ»

** Предложение действует с 01.03.17 г. по 31.03.17 г.

*** Подробности на сайте www.lenspecsmu.ru

 

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